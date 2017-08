Colombia is een feestdagenparadijs

Het klinkt als een paradijs, maar er zit ook een keerzijde aan de berg vrije maandagen. Vooral het midden- en kleinbedrijf is er de dupe van. ,,Zij moeten werknemers op zo'n dag 175 procent uitbetalen, terwijl de omzet laag is'', zegt Posada. De gepensioneerde architecten en winkeliers Ana Muñoz en José Ramon Salazar bevestigen dat de vele feestdagen slecht zijn voor de handel. In hun poppenzaak in volksbuurt Galerias merken zij een daling van de omzet tijdens de festivos. ,,Dan is het stil hier. Winkels zijn wel open, alleen de klanten komen niet'', vertelt de eigenaresse.



Als eigen baas kunnen de twee op vakantie wanneer ze willen. ,,Wij zijn net terug uit Ecuador. Onze zoon woont daar. Normaal gesproken zoeken stedelingen het strand of de jungle op, terwijl mensen van het platteland juist citytrips willen maken tijdens hun vakantie", legt Muñoz uit.



De populairste bestemmingen onder Colombianen zijn de Caribische kust, de grote steden, het eiland San Andrés, Panama en Miami voor wie het zich kan permitteren. Over de grens reizen is een luxe: ruim een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens en viert daarom de vrije dagen in eigen omgeving.



Hoe je een vakantie vierende Colombiaan herkent? ,,We vinden het heerlijk om te lanterfanten, traditionele gerechten te eten, maar bovenal om te dansen. Of we nou in Ecuador zitten of thuis'', zegt José Ramon. Hij doet ter plekke wat salsapasjes. Zijn vrouw klapt vrolijk in haar handen. ,,Ja, Colombianen zijn altijd luidruchtig. Muziek zit in ons bloed. We maken overal een feestje van."