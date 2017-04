CO2-uitstoot Nederlandse industrie daalt niet

Credit Suisse neemt in advertentie afstand van be­las­ting­ont­dui­king

3 april In een paginagrote advertentie in het AD en andere Europese kranten neemt de Zwitserse bank Credit Suisse afstand van belastingontwijkingspraktijken. Volgens de bank is er sprake van een zero tolerance-beleid richting zwartspaarders. ,,We willen alleen zaken doen met klanten die hun belasting betaald hebben en hun bezittingen volledig hebben aangegeven (bij de belastingdienst, red.).”