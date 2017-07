'Britten zeggen vissersverdrag eenzijdig op'

Het akkoord geeft Nederlandse, Ierse, Franse, Duitse en Belgische schippers de mogelijkheid om binnen 12 nautische mijlen van de Britse kustlijn te vissen. Dat komt nu onder druk te staan. Greenpeace zette direct vraagtekens bij de aankondiging. Zij denken dat het niet alleen gedaan is om de toekomst van de Britse visserijsector te verbeteren. Duurzame kleinschalige vissers gaan ten onder door het opzeggen van het verdrag. Britse vissers zijn wel zeer verheugd met de stap. Het 'Verdrag nopens het vaststellen van een maaswijdte van visnetten en van minimum-maten op sommige vissoorten ' geldt sinds 1964. Hierin worden visquota afgesproken. De regeling is opgesteld om overvissen van bepaalde soorten tegen te gaan.

Terugtrekken uit het verdrag, dat getekend werd voordat het Verenigd Koninkrijk toetrad tot de Europese Unie, betekent ook dat Britse schepen niet meer in het water van andere landen mag vissen.



Volgens Gove kan het Verenigd Koninkrijk 'voor het eerst in meer dan vijftig jaar zelf besluiten wie in ons water mag komen'. ,,Dit is een historische eerste stap naar een binnenlands visverdrag op het moment dat we de Europese Unie verlaten. Het leidt tot een meer competitief, winstgevender en duurzame industrie voor het Verenigd Koninkrijk.''