Brabanders bedrukken miljoenen glazen voor Jack Daniels

,,Swinckels is voor fijnproevers, een complex glas. De productiemal kost om en nabij de 20.000, 25.000 euro. Maar we bedenken ook simpeler dingen voor feesten en partijen. Standaardglas, leuk vignetje... Dat is onze kracht, daarom houden wij het vol. Nu zijn gemetalliseerde glazen en flessen populair. Felle kleuren ook. Het is in onze studio af en toe net Disneyland. Dit kunnen ze niet overal maken.''



En zo komen concurrenten als Bavaria, Heineken en Grolsch allemaal bij Nuijtens bedrijf uit voor hun glazen. En realiseert Ayano een jaarlijkse productie van zo'n 85 miljoen stuks. Rex Nuijten: ,,Ze kunnen en willen niet om ons heen. Daar ben ik inderdaad trots op, ja, dat wij dat hier in het zuiden - en in België - met z'n allen voor elkaar hebben gekregen.''



Nuijten (in jeans, een colbert en sneakers) geniet van zijn bedrijf dat ook crisisjaren kende, maar inmiddels permanente topdrukte beleeft. ,,Het is weer leuk in onze branche'', lacht hij bescheiden, want de groep behoort in deze categorie tot de vijf grootste spelers in Europa.



,,Onze opdrachtgevers waren een tijdje zuinig, hielden opdrachten simpel. Minder leuk. Maar nu mag het weer wat kosten, dus kunnen we onze creativiteit weer kwijt in gave producten en campagnes, en produceren we ook echt als een malle. Zeker nu het weer terrastijd is.''