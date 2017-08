'Bitcoin ongeschikt als vervanger van geld'

Volgens hen is virtueel geld vooral een risicovolle belegging. Bestuurslid Richard Kohl van Stichting Bitcoin Nederland is het daarmee eens, maar het risico is natuurlijk om het even.

,,Bitcoin vertegenwoordigt een volledig nieuwe activaklasse voor de financiële wereld en mag niet worden vergeleken met een traditionele valuta", aldus Kohl. ,,De munt is nooit bedoeld als traditionele valuta zoals de dollar of de euro maar als ruilmiddel."



Bitcoins kunnen snel en anoniem over de hele wereld worden uitgewisseld tussen twee computers zonder transactiekosten en tussenpersonen. Een koersbeweging van 10 procent of meer per dag is geen uitzondering bij de zogenoemde cryptocurrencie, volgens de onderzoekers.

Stabiliteit

Centrale banken streven juist naar stabiliteit in het financiële systeem. Volgens Kohl is dat echter misleidend. ,,Hoe succesvol zijn banken geweest tijdens de crisis? Er zullen nooit meer dan 21 miljoen bitcoins zijn en het is technisch onmogelijk deze te vervalsen, waardoor de munt - waarschijnlijk - op vele manieren al stabieler is."

,,Ook voldoet het traditionele financiële systeem niet aan alle behoeften van de wereld. Bitcoin kan worden begrepen als een innovatief antwoord op dat vraagstuk'', aldus Kohl.

De onderzoekers stellen daarbij dat drastische waardeverandering ongunstig kan uitpakken als wordt uitbetaald in bitcoins of er is een schuld aangegaan. Grote koersbewegingen zorgen ook voor financiële onzekerheid, wat fnuikend kan zijn voor het vertrouwen van consumenten en producenten.

Harde knaken

Het is mogelijk salaris uit te betalen via het bitcoin-netwerk, maar harde euro's en dollars domineren vooralsnog, waardoor de vergelijking niet terecht is, volgens de Bitcoinspecialist.

,,Uiteraard kan een ontvanger bitcoins inruilen voor een traditionele valuta. De koers fluctueert natuurlijk, maar wissel je de munt binnen 24-uur in behoud je vrijwel dezelfde waarde en wordt prijsvluchtigheid beperkt. Bewaar je het voor een lange periode, dan kan de waarde inderdaad dalen maar ook stijgen", zegt Kohl.

De waarde van de munt wordt bepaald door vraag en aanbod. In 2012 was een bitcoin nog geen 15 euro waard. Half augustus liep de koers op tot bijna 4.000 euro, waardoor de munt ruim drie keer meer waard is dan een troy ounce (31 gram) goud. Het marktkapitaal van bitcoin aan de hand van de prijzen van vandaag bedraagt zo'n 72 miljard dollar.

ABN AMRO kreeg geregeld vragen over cryptocurrencies. De bank geeft momenteel geen advies over de digitale munten. Ook kunnen ze niet als belegging via de bank worden aangeschaft.

Officieel wordt Bitcoin in Nederland ook niet erkend als valuta. ,,Het is een ideaal betaalmiddel voor grenzeloze transacties op het internet. In Zwitserland wordt het al gebruikt voor vergunningen bij de gemeente en voor treinkaartjes.''