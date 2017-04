Bedrijfsleven ontdekt liefdadigheid

,,Bij de start hebben we duidelijk gezegd: 'eerst doen, dan pas communiceren'. Het mag geen pr-stunt zijn." Voorzitter Hans Koeleman weet nog goed hoe KPN's Mooiste Contact Fonds in 2007 tot stand kwam.



Het was de tijd dat 's lands grootste telecombedrijf zijn torenhoge buitenlandse ambities opborg en zich weer als echt Nederlands bedrijf wilde profileren. ,,We vroegen ons af: wat kunnen we betekenen voor de maatschappij, welke impact kunnen we hebben? Dat paste ook in onze duurzaamheidsambities, we zien die breder dan milieu alleen.''



Resultaat was KPN's Mooiste Contact Fonds dat zich richt op mensen die kampen met eenzaamheid en sociaal isolement. Afgelopen jaar ontvingen 505 chronisch-zieke kinderen een laptop thuis en een slimme ICT-set in de klas waarmee ze in contact kunnen blijven met hun klasgenootjes en lessen kunnen blijven volgen. Een kleine vijftig monteurs zijn er fulltime mee bezig.



In totaal zette KPN afgelopen jaar 1.855 vrijwilligers in, onder meer voor De Zilverlijn, een project met het Nationaal Ouderenfonds. ,,Ook ik doe mee. We bellen we dan met mensen die zelden nog contact hebben en maken een praatje.''



Trend

KPN haalt zélf ook veel uit zijn Mooiste Contact Fonds. ,,We willen dat onze eigen medewerkers het belang van verbinding inzien, zij raken er meer geëngageerd door. Bovendien leren wij meer over belangrijke doelgroepen, zoals ouderen. Verder doen we expertise op met nieuwe technologie.''



Lonneke Roza is onderzoekster aan de Rotterdam School of Management en promoveerde aan de Erasmus Universiteit op liefdadigheid in het bedrijfsleven. Ze herkent het relaas van Koeleman. ,,Liefdadigheid is een grote trend. Vroeger gaven ondernemingen alleen als een bekende toevallig een bijdrage vroeg voor bijvoorbeeld Giro 555, tegenwoordig is het een strategische keuze.''