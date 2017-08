WikiLeaks biedt ontslagen Google-werknemer baan aan

gendermemoWikiLeaks-voorman Julian Assange heeft de ontslagen Google-medewerker James Damore vandaag een baan aangeboden bij zijn klokkenluiderssite. Damore raakte in opspraak na een kritische memo, waarin hij betoogt dat sekseverschillen in de technologische sector voortkomen uit biologische verschillen.

Damore werd ontslagen nadat grote commotie was ontstaan over de tien pagina's tellende memo van zijn hand. Hij klaagde dat het techbedrijf vijandig staat tegenover medewerkers met conservatieve denkbeelden. Er zou daardoor geen oog zijn voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. Google verweet de medewerker ,,het verspreiden van schadelijke stereotypen over geslachten".

,,Censuur is voor losers", schreef WikiLeaks-voorman Julian Assange op Twitter. ,,Mannen en vrouwen verdienen respect. Dat houdt ook in dat ze niet worden ontslagen als ze op beleefde wijze hun gedachten uitspreken." Ook nam hij in zijn berichten het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen op de hak.

Ontslagen

James Damore bevestigde eerder dat hij door Google op straat is gezet. In de memo schreef hij dat ,,biologische verschillen kunnen verklaren waarom we geen gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen zien in technologie en in leidinggevende posities".

Het betoog lekte uit en kwam Google op enorme kritiek te staan. De zoekgigant gaf geen toelichting op het ontslag maar een interne mail over de zaak lekte uit. Topman Sundar Pichai zegt daarin dat de memo van Damore in strijd is met de gedragscode van het bedrijf. Damore zelf heeft laat weten dat hij alle mogelijke juridische middelen onderzoekt om zijn ontslag aan te vechten.