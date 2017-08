Staatssecretaris Klijnsma geeft Haagse brugklassers smartphone

Facebook en Instagram even plat na wereldwijde storing

26 augustus Wie deze middag even op Facebook wilde kijken liep tegen verschillende problemen aan. Het sociale netwerk had wereldwijd te kampen met bereikbaarheidsproblemen. 'Facebook is snel weer online', kregen mensen die nog moeten inloggen te zien. Ook Instagram, eigendom van het Amerikaanse bedrijf, kende soortgelijke problemen.