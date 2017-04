Social media overspoeld met vrolijke sokken op #WorldDownSyndromeDay

Om 21 maart uit te roepen tot 'Internationale Downsyndroom Dag' is geen toeval. ,,20 of 21 chromosomen, iedereen mag er zijn'', schrijft een twitteraar. Worlddownsyndromeday.org plaatste een oproep om twee verschillende sokken te dragen en daar wordt massaal gehoor aan gegeven. Wereldwijd plaatsen tientallen duizenden mensen een foto op social media als bewijs.



Maar waarom twee afwijkende sokken? Daar is de organisatie helder over. ,,Sokken mogen dan verschillen in kleuren en patronen, maar je kunt ze prima samen dragen, als we maar afstappen van de gewoonte dat twee identieke sokken bij elkaar horen. Als we ongelijke sokken dragen worden we eraan herinnerd dat we uniek zijn en dit mogen vieren.''