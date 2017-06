Regels Facebook: video zelfverminking mag, Trump-haat niet

De 'Facebook Files' tonen aan dat het bedrijf de richtlijnen over naaktbeelden vorig jaar heeft aangepast toen er kritiek kwam dat de site de wereldberoemde foto van een naakt meisje tijdens de Vietnamoorlog had verwijderd. Nu worden er uitzonderingen gemaakt voor foto's met nieuwswaarde. Foto's van naakte kinderen tijdens de Holocaust zijn dan weer wel verboden.



Monika Bickert, hoofd van Global Policy Management, zegt dat Facebook bijna twee miljard gebruikers heeft en dat het erg moeilijk is om een consequent beleid uit te tekenen over wat mag en wat niet. ,,Mensen in Europa hebben een heel ander idee van wat oké is om te delen dan mensen in Azië. Waar je de lijn ook trekt, er zal altijd wel ergens een grijs gebied zijn. We voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van onze community. Het is onze verantwoordelijkheid, daarom investeren we voortdurend proactief in de veiligheid van onze site. Maar we willen het ook in de handen van de gebruikers leggen. Zo kunnen ze inhoud die niet aan hun standaarden voldoet melden. Sommige beelden zijn niet gepast voor minderjarigen, maar worden niet automatisch verwijderd omdat ze de bewustwording rond zelfverminking en mentale aandoeningen kunnen verhogen.''