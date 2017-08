Obama's tweet tegen racisme populairste ooit

Obama verdrong daarmee popster Ariana Grande van de eerste plaats. Haar tweet na de aanslag in Manchester was tot gisteren koploper met 2,7 miljoen likes.



Obama plaatste op 13 augustus kort na de aanslag in drie tweets een citaat van de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactivist en latere president Nelson Mandela op Twitter. ,,Niemand wordt geboren met haat voor een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof. Een mens leert haten, en als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Want liefde is een natuurlijker aspect voor de mens dan haar tegenpool.''