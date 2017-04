Nieuwe start is valse start voor Mass Effect: Andromeda

GamenieuwsMass Effect: Andromeda is een sciencefictionavontuur boordevol mysteries. Maar het grootste mysterie is dat het spel in zijn huidige conditie is uitgebracht.

Nintendo drijft gamers soms tot wanhoop door zich weinig van deadlines aan te trekken, ingegeven door het motto: 'Een uitgesteld spel wordt uiteindelijk goed, een slecht spel is voor eeuwig slecht.' Een wijsheid die natuurlijk net zo hard geldt voor andermans games. De Bioware-studio en uitgever EA bewijzen dat nog weer eens, met Mass Effect: Andromeda.



Met vijf jaar ontwikkeltijd valt het met geen goed fatsoen een haastklus te noemen, maar pijnlijk duidelijk is dat dít spel nog wat langer in de oven had moeten blijven. Op social media is het spel met zijn beroerde animaties, de zombieachtige mimiek en buitenissige bugs een populair mikpunt van spot. En wie alle hoop had gevestigd op de zogenoemde first day patch, een beproefd lapmiddel om ná de release de ergste fouten glad te strijken, die komt bedrogen uit. Foutje, bedankt.

Een scène uit Mass Effect: Andromeda.

Pleister

Het is afwachten of (en wanneer) een volgende softwarepleister de meest in het oog springende fouten wel weet uit te wissen. Voor eeuwig slecht hoeft Andromeda dus niet te zijn, maar eeuwig zonde is het beslist. Helemaal omdat Andromeda de nasmaak van het teleurstellende laatste uur van de verder gelauwerde Mass Effecttrilogie had moeten wegspoelen.



Dat de makers met deze reboot zo ver mogelijk uit de buurt blijven van het origineel en zijn anticlimax, mag je in dit geval ook letterlijk nemen. Het verhaal speelt zich af in een totaal ander sterrenstelsel, maar liefst 2,5 miljoen lichtjaar verwijderd van de vorige setting, en met een gloednieuwe held of heldin, afhankelijk van de keuze van de speler.

Een scène uit het spel.

Vertrouwd

Andere elementen voelen dan weer heel vertrouwd. De fijne balans tussen actie, verkenning, geouwehoer en verhaal is behouden, en behalve op aliens knallen kun je ook nu weer met ze tussen de lakens kruipen. Het typische Mass Effectsfeertje is behouden: iets dat het halverwege Star Wars en Star Trek houdt. Zoals wel meer role playing games lijdt Mass Effect aan het euvel van het boodschappenlijstje.



Om voortgang te boeken moet je tot vervelens toe een x aantal objecten verzamelen, y mineralen scannen of z personen spreken. Zo voelt een spel dat al immens groot is (en dat is Andromeda absoluut) nodeloos opgerekt aan. Vergevingsgezinde types met een lange adem zullen ondanks alle mitsen en maren heus lol beleven aan de actierijke schermutselingen, de epische momenten en de opbloeiende vriendschapsband met de exotische crewleden. Maar het punt blijft dat wat een nieuwe start had moeten zijn voor de franchise vooralsnog een valse start is.