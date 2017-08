New 2DS XL: Niet vernieuwend, wel verbeterd

Als er een bedrijf kampioen is in oude wijn in nieuwe zakken te verpakken, dan is het Nintendo. Het 'new' aan de morgen gelanceerde New 2DS XL moet je niet met een korrel, maar met een kilo zout nemen. Is dat erg? Welnee.

Als je de stamboom van de New 2DS XL terug volgt naar het begin, kom je in 2005 uit: het geboortejaar van de 3DS die met zijn brilloos diepte-effect perfect getimed leek, middenin de 3D-hype. Twaalf jaar en vijf versies later lijkt ook Nintendo eindelijk te beseffen dat de doorsnee consument niet warm of koud wordt van de derde dimensie.



Het laatste (en zeer waarschijnlijk het állerlaatste) redesign van de handheld doet dan niet onder voor de New 3DS uit 2014 met zijn snellere processor, NFC-lezer, riante scherm en extra pookje, maar presenteert het spel wel plat, in twee dimensies. Jammer? Ach. In al die jaren leverde Nintendo hooguit een handjevol games af waar het 3D-effect écht een meerwaarde was, en essentieel voor het spelgenot was het nooit.

Het schrappen van het 3D-scherm brengt een paar aardige voordelen. De batterij gaat lang mee (tussen de 3,5 en 5 uur) en het apparaat valt ook een stuk goedkoper uit. Met het prijskaartje van honderdvijftig euro valt de New 2DS XL mooi tussen het instapmodel (de 2DS van 90 euro) en de echte New 3D XL, die honderd euro duurder is. Tegelijkertijd doet deze nieuwkomer dus niet onder voor het topmodel. Sterker nog, hij is behoorlijk wat lichter en handzamer. Mocht je nu het geheugenkaartje willen verwisselen, dan hoef je dit keer niet met een schroevendraaier de achterkant van het apparaat openen. En in tegenstelling tot de duurste uitvoering is een oplader nu wél bij de prijs inbegrepen. Dat alles maakt deze DS de ultieme DS.



