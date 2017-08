Mario's transfer naar Ubisofts Rabbids pakt super uit

Ondertussen zorgen de knotsgekke konijnen voor een hoop kolder. Vooral de Rabbid-versie van Peach is een gouden vondst: die ziet bij een overwinning de kans schoon om nog even een paar selfies met de gesneuvelde vijand te maken. Ook de animaties en reacties van de figuurtjes zijn goed voor een glimlach. Dat maakt het wat eenvoudiger om de schoonheidsfoutjes door de vingers te zien.



De niet altijd logische menu's en de slordige Nederlandse vertaling maken overduidelijk dat dit geen officiële Nintendo-release is. Het gebrek aan een save-optie is soms frustrerend, en de coop-modus waarbij je met zijn tweeën speelt is vooral een verzameling gemiste kansen. Maar goed, het is een kniesoorkonijn dat daar om maalt, want Kingdom Battle is bijzonder fris en origineel spel, en die zijn tot nu toe sterk in de minderheid op de Switch. En wie uitsluitend genoegen neemt met de enige echte Mario moet nog twee maandjes geduld hebben, want dan verschijnt Super Mario Odyssey op de Switch.