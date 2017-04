'Guerrilla Games is niet bang de lat hoog te leggen'

Waar een klein land groot in kan zijn? Guerrilla Games weet het wel. De grootste gamestudio van Nederland is een van dé kroonjuwelen van Sony's interactieve divisie. De hofleverancier voor PlayStation scoort wereldwijd met hun nieuwste spel: Horizon Zero Dawn. Gefluisterd prijskaartje voor het maken van het spel: 45 miljoen euro.

Zes jaar lang werd er aan de Amsterdamse Herengracht geschreven, getekend en geprogrammeerd aan Horizon Zero Dawn. Het is in alle opzichten een monsterproductie, die begint met een creditroll die niet had misstaan bij een grote Hollywood-blockbuster.



Alleen zijn in dít geval de Hollandse namen in de meerderheid. Uiteraard komt die van Hermen Hulst, 'mr. Guerrilla', langs. En die van uitvoerend producent Angie Smets. ,,Ik kwam veertien jaar geleden binnen om de online component bij Killzone op poten te zetten. Ik denk dat ik nummer 25 was. Nu hadden we op de piek van Horizon Zero Dawn meer dan 250 man aan het werk, puur en alleen in Amsterdam.''

,,Onze filosofie is om het ontwerpdeel en alle complexe processen in eigen huis te houden en het productiewerk uit te besteden. Zo is er een aantal Chinese bedrijven dat een deel van de 3D-modellen voor zijn rekening nam. Een bedrijf in Engeland was verantwoordelijk voor de motion capture, in een Engelse studio spraken de acteurs hun teksten in en in de Sony-testafdeling in Liverpool speelden bijna honderd man zo'n zestien uur per dag onze game."

Diversiteit

,,Horizon Zero Dawn is een grote internationale productie, maar helemaal bedacht en gerund vanuit de Amsterdamse grachtengordel. Vijfenveertig procent van de medewerkers is Nederlands en er is veel jonge instroom van Nederlandse gameopleidingen. Maar de voertaal is Engels. Dat kan ook niet anders met 26 verschillende nationaliteiten. Die diversiteit maakt het dynamisch. Als je tijdens de lunch met een Braziliaan, een Rus, een Amerikaan en een Italiaan zit, heb je automatisch een leuk gesprek - ongeacht het onderwerp."



Autonomie

Maar hoe zit het met de autonomie van de Amsterdammers? Bestaat er wel zoiets als creatieve vrijheid als je ingelijfd bent door Sony's interactieve poot? ,,Ten tijde van de eerste Killzone kwam er om de twee weken iemand uit Japan langs. Maar met iedere game en elk succes groeide het vertrouwen van de uitgever. Zo verkregen we een positie waar we volledige creatieve vrijheid genieten. De vorige Killzone was een lanceertitel voor de PlayStation 4. Ontwikkelen voor een gloednieuwe console is technisch een enorm ambitieus project. Dat had bijna geen enkel ander team geflikt, dus daar bouwden we veel goodwill mee op."

Binnen bij Guerrilla Games

Guerrilla's technologische innovatie spat haast van het Horizon Zero Dawn-scherm af, maar vormt straks ook de motor van PlayStation-games van ánderen. De zogenoemde game-engine ("zeg maar de eigen ontwikkelde technologie waarmee het spel is gebouwd") van de Killzone-titels en van Horizon werd door de legendarische Japanse ontwikkelaar Hideo 'Metal Gear Solid' Kojima uitverkoren als dé engine om zijn nieuwe game te realiseren.

,,Door de Sony-deal zit ons team in de absolute wereldtop van ontwikkelaars. Een jaar geleden kwam Kojima bij ons langs en hebben we hem rondgeleid. Aan het eind gaven we hem onze engine mee op een memorystick. Toen bleek dat hij met onze tech aan de slag wilde, moesten we heel snel een naam verzinnen. Bij ons heette het altijd gewoon 'de engine', maar nu is het officieel de Decima Engine. Een mooie verwijzing naar de eeuwenoude handelsrelatie tussen Nederland en Japan."