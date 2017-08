Empire State Building in het geel voor Wereld Emoji Dag

Er zijn inmiddels 2.666 emoji vastgelegd in de Unicode standaard. Het Unicode Consortium legt precies vast welke emoji er zijn en beslist over de toelating van nieuwe symbolen. Jeremy Burge zit ook in de commissie van het Consortium. Doordat er een precieze standaard is vastgelegd, kan iedereen dezelfde symbolen gebruiken, al hebben fabrikanten van telefoons er een handje van een afbeelding soms net anders te interpreteren en weer te geven.



Dit betekent ook dat de speciale emoji-pakketen die celebrities soms uitgeven geen 'echte' emoji zijn. Die werken alleen als iemand anders ze ook speciaal heeft gedownload.



De beeldtaal is een voortzetting van de bekende smileys, die begonnen met dubbele punten en haakjes om emoties in tekst weer te geven. Zoals de bekende :). Die werden al snel opgevolgd door plaatjes en in Japan was er in de jaren 90 al een vaste set symbolen die gebruikt werd door fabrikanten van mobiele telefoons. Dat verklaart ook waarom de oorspronkelijke serie emoji al zoveel specifiek Japanse symbolen kent.