Einde voor Paint na 32 jaar in zicht

Het einde voor tekenprogramma Microsoft Paint is in zicht nu het programma door het softwarebedrijf als 'verouderd' is aangemerkt. Wanneer het programma definitief sneuvelt, is nog niet bekend.

Het tekenprogramma werd geïntroduceerd in 1985 in Windows 1.0 als PC Paintbrush, toen nog onder licentie van het bedrijf ZSoft. Er werden steeds nieuwe mogelijkheden toegevoegd, maar hét kenmerk bleef altijd de simpele uitvoering van het programma. Dat was uiteindelijk voor Microsoft niet genoeg mee, en met een update van Windows 10 werd Paint 3D geïntroduceerd.

Paint 3D is een geheel nieuw programma dat gebruikers de mogelijkheid biedt om in 3D te werken en gewoon ouderwets 'platte' afbeeldingen te maken. Het bedrijf uit Redmond ziet duidelijk meer toekomst in dit nieuwe programma. De lijst met updates die voor dit najaar gepland staat geeft dan ook aan dat het ouderwetse Paint 'verouderd' is. Dat is normaal gesproken het eerste opstapje naar het totaal verwijderen van een programma uit een softwarepakket.

Populair

Ondanks de beperkingen – de eerste versie kon afbeeldingen zelfs maar in één formaat opslaan – bleef Paint altijd razend populair. De restricties die het programma de gebruikers oplegde, waren voor sommigen een uitdaging om er zo veel mogelijk uit te halen. Het programma is ook snel onder de knie te krijgen, in tegenstelling tot sommige professionele beeldbewerkingssoftware.

,,Ik ben heel slecht in Photoshop en andere programma's en heb de afgelopen 10 jaar alleen maar in Paint gewerkt", zei Pat Hines, de maker van een ebook dat geheel geïllustreerd is met tekeningen die in Paint gemaakt zijn. De zeer gedetailleerde Paint-kunst van Hines ging viraal.