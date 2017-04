‘Een hacker maakte mijn bedrijf kapot’

‘Wat kan ons gebeuren?’, dacht de eigenaar Xander Koppelmans wel eens vóór het onheil zich voltrok. Zijn bedrijf bestond al een kwart eeuw, hij hield zeven mensen en een groot aantal freelancers aan het werk, de zaken gingen goed. Maar toen zagen hij en zijn medewerkers op een donderdag ineens de servers leeglopen.



De alarmbellen gingen niet meteen rinkelen, want de systeembeheerder had aangegeven de servers te willen opschonen. ,,Toen duidelijk werd dat dit niet zijn werk was, hebben we meteen de stekker uit de serverkast getrokken’’, vertelt Koppelmans. ,,Maar het was te laat. De servers waren al helemaal leeg getrokken.’’



Grafische bestanden, foto’s, videobestanden… Het bedrijf was in één klap alles kwijt. En dat terwijl studioPHGR bepaald niet over één nacht ijs was gegaan op het gebied van de beveiliging. ,,We hadden reserveservers. Alle data stond op meerdere plekken goed en veilig geparkeerd’’, stelt Koppelmans. ,,Extern backuppen konden we niet, vanwege het trage internet hier op het bedrijventerrein in combinatie met de grote hoeveelheid data die wij produceren.’’