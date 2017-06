Computerpionier Robert W. Taylor overleden op 85-jarige leeftijd

Een paar jaar later ging Taylor werken bij het beroemde Palo Alto Research Center (PARC) van Xerox. Daar leidde hij een team dat hielp bij de creatie van de Alto, een vooruitstrevende persoonlijke computer. Dankzij de Alto kreeg iedere onderzoeker een eigen computer, in plaats van dat ze een systeem ter grootte van een kamer moesten delen. De Alto werd zo ontworpen dat er een zogeheten grafische gebruikersinterface op zat, waardoor je alleen maar op icoontjes en menu's hoefde te klikken om iets te doen. Bij veel andere computers moest je toen nog tekstcommando's in computertaal invoeren om iets gedaan te krijgen. De technologie van de Alto was de inspiratie voor Microsoft Windows en de Apple-computers.



Taylors team hielp daarnaast bij het ontwikkelen van het Ethernet en een programma dat later Microsoft Word werd. In 1990 werd hij de baas van het System Research Center in Palo Alto voor Digital Equipment Corporation. Dat lab hielp bij het maken van de AltaVista, een van de eerste zoekmachines op het internet. In 1996 ging Taylor met pensioen.