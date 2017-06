Campagneteam Macron: presidentskandidaat slachtoffer van 'grote hack'

Kiescommissie

De commissie die toezicht houdt op de Franse presidentsverkiezingen, komt zaterdag bijeen vanwege de hack. De commissie riep Franse media op terughoudend te zijn met het publiceren van details over de e-mails. De commissie kwam met een verklaring nadat het team van Macron melding had gemaakt van de hack.



Het Front National reageerde met belangstelling op het uitlekken van de e-mails. Een hoge partijfunctionaris, Florian Philippot, vroeg zich op Twitter af of de 'Macronleaks' nog informatie bevatten die onderzoeksjournalisten bewust hebben genegeerd. De woordvoerder van Macron noemde de opmerking van Philippot 'verachtelijk'.



Effect op campagne

Een hack kan grote invloed hebben op het verloop van een presidentscampagne: de Amerikaanse democratische kandidaat Hillary Clinton had in de aanloop naar de verkiezingen veel last van gehackte e-mails afkomstig van de e-mailaccount van John Podesta, het hoofd van haar campagne.



Hieron stond onder andere informatie over geldbedragen die Clinton heeft gekregen voor speeches en zeiden sommige medewerkers negatieve dingen over Clinton. Dit alles was koren op de molen van Clinton's tegenstander, de republikeinse kandidaat Donald Trump. Volgens Podesta zat Rusland achter de hack.