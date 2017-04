Apple ontwerpt iPhone-laptop, maar of-ie er ook komt...

Sinds smartphones net zo krachtig zijn als mini-computers, hebben al meerdere technologiefabrikanten het idee van een smartphonelaptop in de praktijk gebracht. Motorola en Asus kwamen in respectievelijk 2011 en 2014 met hun hybrides.



Het is onwaarschijnlijk dat Apple het idee ook daadwerkelijk gaat uitvoeren, meldt technologiewebsite AppleInsider. Het bedrijf heeft er een handje van om patenten in te dienen, waar het vervolgens niets mee doet. Apple bracht afgelopen week nog een goedkopere versie van de iPad uit en lijkt de iPad Pro, een grotere versie van de tablet, in te zetten als vervanger van de goedkoopste laptop in de Macbook-lijn.