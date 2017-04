Amerikaan moet in cel blijven totdat hij toegang geeft tot versleutelde data

Een jurist van de burgerrechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation liet aan Ars Technica weten dat de verdachte, Francis Rawls, ‘blijft vastzitten totdat hij voldoet aan het bevel of totdat de rechter de beslissing terugdraait’. De man weigert echter toegang te geven tot de gegevens op de harde schijven en daarom zit hij al sinds september 2015 in de cel.



De zaak draait om de vraag of het bevel tot ontsleutelen strijdig is met het beginsel dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. De rechters hebben geoordeeld dat dit in de zaak van Rawls niet aan de orde is, omdat het vrijwel zeker is dat hij kinderporno op de harde schijven heeft opgeslagen.



Volgens de advocaat van de verdachte heeft de Amerikaanse overheid nog geen formele aanklacht ingediend. De hoogste Amerikaanse rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan over de gedwongen ontsleuteling, waardoor de zaak nog geen duidelijke uitkomst heeft.