0909-nummer Vlogger SnapKing uit de lucht na oplichten jeugdige fans

Het is niet de eerste keer dat SnapKing alias Tim van Teunenbroek slecht in het nieuws komt. Eind oktober stuurde RTL hem de laan uit nadat hij een Chinese vrouw in één van zijn vlogs racistisch beledigt. ,,SnapKing heeft een belangrijke grens overschreden. RTL tolereert dit gedrag niet,” liet de commerciële zender weten. SnapKing was te zien op MCN, het YouTube-kanaal van RTL.



Van Teunenbroek bood destijds zijn excuses aan. Volgens de ACM betreurt hij ook deze laatste actie. ,,In zijn email [...] betuigt hij spijt ten aanzien van zijn handelswijze en heeft hij er begrip voor als het nummer wordt afgesloten'', schrijft de waakhond in zijn bekendmakingsbesluit.



Deze krant probeerde SnapKing te bereiken voor een reactie, maar slaagde daar gisteren niet in.