De Gruyter: 'Fred van der Hoorn had van mij niet weg gehoeven'

DEN BOSCH - Maarten de Gruyter was dik drie jaar lang voorzitter van FC Den Bosch. Begin november maakte hij plaats voor zijn opvolger Jan-Hein Schouten. Brabants Dagblad zocht De Gruyter bijna twee maanden na zijn afscheid op om met hem terug te blikken op zijn periode als clubvoorzitter.

Hoe gaat het nu met u?

“Goed, alsof er een last van mijn schouders gevallen is. Ik heb nu de vrijheid om op vrijdagmiddag om drie uur te zeggen: ik ga vanavond eens niet naar FC Den Bosch. Als voorzitter kon dat niet, toen voelde ik me verplicht overal bij te zijn. En hoewel de andere bestuursleden me gevraagd hebben te blijven komen, ben ik nog maar een keer teruggeweest, bij de thuiswedstrijd tegen Eindhoven. Ik heb in het begin bewust wat meer afstand genomen. Er zal wel weer een tijd komen dat ik vaker ga kijken, ook bij uitduels, maar nu nog even niet.”

Er is heel veel gebeurd in de twee maanden dat u vertrokken bent bij FC Den Bosch.

“Nogal ja, Edward van Wonderen is weg en Fred van der Hoorn is weg. Dat laatste zou met mij als voorzitter niet zo snel gebeurd zijn. Ik denk ook dat zijn vertrek niet nodig was, dat alleen zijn positie herijkt had moeten worden. Ik sta niet achter dit besluit.”

In welke zin had die positie dan herijkt moeten worden?

“De meeste dingen die hij deed als hoofd scouting, had hij ook in een nieuw systeem kunnen doen, daar hoefde hij niet voor weg. Fred is heel belangrijk geweest voor de club. Ik denk wel dat het voor hem zelf goed kan zijn dat hij weg is. Ik heb het hem ook wel eens geadviseerd, niet als bestuurder, maar als vriend: ‘Fred, zou het voor je zelf niet goed zijn om eens wat anders te gaan doen?’ Hij is zo emotioneel, alle kritiek die hij kreeg vanuit de achterban, terecht of onterecht, daar kon hij moeilijk mee omgaan. Voor hemzelf is dit misschien beter. Ik vind ook dat Jan-Hein het netjes met hem heeft opgelost, alleen vond ik het jammer dat ik het zelf pas achteraf hoorde.”

En het vertrek van Van Wonderen, daar staat u ook niet achter?

“Jawel. Dat is een juiste beslissing.”

Waarom?

“Omdat FC Den Bosch een ander type directeur nodig heeft. Edward deed een aantal dingen heel goed, met name in de contacten richting de supporters en de gemeente. Maar hij was niet erg commercieel en ik denk dat bij een club als FC Den Bosch de algemeen directeur voor tachtig procent een salesman moet zijn.”

