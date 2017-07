Kordate besluitvorming: in het jaar twintigtweeéntwintig zijn sigarettenautomaten in de horeca taboe. 2022, het klinkt bijna net zo ver weg als dat liedje van Zager & Evans van vroeger. Met een gerust wie-dan-leeft-wie-dan-zorgtgevoel tot gevolg.

Waarom zo'n ferme maatregel pas over vijf jaar ingaat? Waarschijnlijk omdat ie geld gaat kosten. De tabaksaccijns brengt de overheid jaarlijks een vermogen in het laatje. Zoveel dat er begrotingen op kunnen worden gebaseerd. Er kon en kan letterlijk en figuurlijk op worden gerekend, jaren in het vooruit.

Heel calculerend wordt er in Den Haag met twee maten gemeten. Volksgezondheid mag wat kosten, maar liefst niet de schatkist. Nee, die moet juist profiteren van de illusie dat de mens fitter wordt en langer zal leven.

Dus is een paar jaar geleden besloten om de AOW-leeftijd drastisch te verhogen. Net als in België. Maar waar bij onze zuiderburen de eerste fase (naar 66) in 2025 intreedt en de tweede (naar 67) tegen 2030 wordt ingevoerd, daar is er hier razendsnel werk van gemaakt. Nu al moeten Nederlanders van 60 jaar en jonger tot ver na hun zevenenzestigste doorwerken. Om de zoveel tijd wordt daar een kwartaal aan toegevoegd.

Een latere AOW levert de schatkist miljarden op. Dus is in Nederland de geplande AOW-leeftijd voor veel mensen nu al hoger dan hij in België de komende 13 jaar zal worden. Maar onze zuiderburen hebben dan ook een paar keer het land platgelegd en massaal gestaakt tegen alleen al het plan om later AOW te verstrekken. In Nederland hebben zelfs de vakbonden al polderend niets ondernomen, in de waan dat ze voor vol werden aangezien.