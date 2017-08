Toen mevrouw Bas aan de voordeur verscheen, was ik trots als een baviaan met zeven bananen

Column Ach, waar is de tijd dat een vakantie nog onbetaalbaar was

21 augustus Ongehinderd de toerist uithangen in den vreemde, de stand op puur genieten en je zorgen opzij, dat is er niet meer bij. Je bent je leven niet meer zeker op precies die mooie plekken waar nou net iedereen komt, dat is één. Je wordt weggekeken door de inwoners die hun mooie stad terug willen, dat is twee. En je verpest het milieu, dat is drie.