'Nooit te snel met een kerel de koffer induiken, zei mijn moeder altijd'

Al bij het inpakken ontstond irritatie. Ik propte en hij ordende. Mijn vriend overwoog de koffer in tweeen te delen met een kartonnetje. Daar sprak ik mijn veto over uit.

De vakantiestress nam verder toe op Schiphol. Onze gezamenlijke koffer moest worden ingecheckt en er stond vanwege alle strenge controles een extra lange rij. Oeps! De incheck sloot vlak voor onze neus. Ons vliegtuig ging al bijna vertrekken. Wat te doen? Het vliegtuigpersoneel wees naar links: “Daar zit een tassenwinkel. Snel de bagage overladen in twee handbagagekoffertjes en naar het vliegtuig rennen, misschien haalt u het net.”

Nooit zal ik het gezicht van de winkeldame vergeten, toen wij als een dolle haar reistassenzaak binnen renden. Ik stortte de volledige kofferinhoud uit over de winkelvloer terwijl mijn vriend als bij een overval riep: “Snel! Geef ons twee handbagagekoffers! Nu!”

In sneltreinvaart laadde ik onze bagage over in de veel te dure handkoffers. Vriendlief liet ondertussen zijn creditcard leegtrekken bij de kassa. Daarna renden we de winkel uit. Onze namen schalden al door de Schipholluidsprekers: ‘Last call for Mr. And Mrs...” Het vliegtuig hebben we op de seconde af gehaald.

Stressen op Schiphol. We kunnen er wat van, mijn lief en ik. Meestal zijn we maar net op tijd voor het vliegtuig. Bedenken we pas een dag van tevoren hoe we het allemaal moeten doen. Waar zijn de tickets? Hadden we voor deze trip een inenting moeten nemen? Zeg, jij had toch een huurauto in het vakantieland geboekt?

Gelukkig krijgen we meestal drie weken vrij. Dat is precies genoeg om bij te komen. Daarna weer terug naar huis, naar het werk, naar school. De rust van de routine die dan in het gezin terugkeert, is best ontspannend.