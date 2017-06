Mooie mensen, ze bestaan nog

Bij de informatiebalie bel ik Hertz. Onze Dodge blijkt inmiddels kilometers verderop te worden schoongemaakt. Na een uur hijgt een Canadees in mijn oor dat hij niets heeft kunnen vinden. Fok!



Terwijl ik briefjes maak voor de KLM, het vliegveld, Hertz en ons reisbureau, bestelt even verderop een boom van een agent koffie bij Starbucks. Andy Osmond, Calgary Police. Hij hoort mijn verhaal aan en vraagt om een visitekaartje. I’ll see what I can do, buddy. We balen in onze vliegtuigstoelen als plots de purser opduikt.



,,Hij is terecht, morgen komt uw mobieltje met het volgende vliegtuig naar Schiphol.” Ik zoen hem nog net niet en vraag mij met mevrouw Bas af wat nou precies is gebeurd met dat foontje. Het antwoord komt een dag later in een e-mail van Andy Osmond, Calgary Police.