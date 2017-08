'Moet een topsporter af en toe niet eens eigenzinnig burgerlijk ongehoorzaam zijn?'

Er was een tijd dat iedere linksbuiten nog naar hartenlust mocht pingelen. Voetbal was een teamsport, maar wel een waarin je spelers had die wedstrijd konden beslissen met hun eigenzinnige grillen en flitsen en niet omdat ze zo keurig in dienst van het elftal speelden.

In deze tijd worden spelers vooral geacht ‘in hun taak’ te spelen. Met de ‘opwippertjes van Fernandes’ en ‘die ene beweging van Garcia’ zegt NAC-trainer Stijn Vreven niets te hebben zolang het het rendement van het team niet ten goede komt. ‘Taken’ zijn tegenwoordig ook al heilig in het wielrennen. Lars Boom mocht daarom (vanwege een akkefietje op het NK) niet mee naar de Vuelta en dit weekeinde is Warren Barguil in de Ronde van Spanje zelfs naar huis gestuurd, omdat hij tegen de teamorders in voor zijn eigen kans koos op het moment dat Wilco Kelderman lek reed in de finale van de zevende etappe.

Team Sunweb liet weten dat niemand boven de ploeg staat en dat Barguil daarom beter naar huis kon gaan. Sunweb is een purist als het gaat om invullen van het begrip teamwork. Er wordt vooraf een raceplan gemaakt en daar dient eenieder zich onvoorwaardelijk aan te houden.

Logisch, kun je denken in de wereld van de moderne topsport. Voor je het weet slaat de muiterij overal toe. Maar toch. Moet een topsporter ook af en toe niet eens eigenzinnig burgerlijk ongehoorzaam kunnen zijn? Barguil voelt de topvorm. Hij ziet en voelt het geworstel van kopman Kelderman. Waarom zou hij dan niet in het heetst van de strijd iets anders kunnen doen dan hem door de radio wordt opgedragen?