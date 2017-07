Met veel plezier zwiepte de douchekop in de rondte: au revoir

Time to smile? Concept? Kennelijk zijn we met de neus in de boter gevallen. Want wij Nederlanders worden in den vreemde blij van vier dingen: een lang bed, een koffiezetapparaat, een kaasschaaf en een inloopdouche.

Aan alle vier de voorwaarden van dit Time-to-smile-concept is ‘hier’ volgens de hostess voldaan. Vooral de inloopdouche schijnt gewild te zijn onder de Nederlandse zontoeristen.

Wie drie weken de Tour volgt leert een heel ander concept kennen.

Dat van ‘Waar komen we nu weer terecht?’ Het hurktoilet is inmiddels uit de meeste Franse hotels gesloopt, maar verder waan je je er nog net iets te vaak in een ver verleden tijd.

Niet dat het wat uitmaakt. Je checkt in tegen middernacht en bent ’s morgens vroeg al weer weg in de hoop dat de volgende herberg er wel één is met airco, goede bedden en een sterrenrestaurant in wording.

De Tour beweert dat bij de verdeling van de hotels het aantal sterren evenredig is verdeeld over de teams. Koen de Kort (van toen Giant, nu Trek) nam de proef op de som toen hij weer eens lag te puffen op zijn aircoloze kamertje en kwam tot een andere conclusie.

De Tour werkt volgens hem volgens het ‘Sterren-krijgen-de meeste sterren’-concept.

Een gewaardeerde, ervaren collega-journalist, had ver voor TUI al zíjn eigen Time-to-smile-concept ontwikkeld tijdens zijn drieweekse rondreis. Hij rekende daarbij af met douches zonder gordijn. Hing het er niet, dan kon de hoteleigenaar rekenen op een kletsnat achtergelaten badkamer.

Met veel plezier zwiepte onze gewaardeerde scribent de douchekop in de rondte en verliet daarna met een cynisch au revoir het hotel.