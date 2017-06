Meer Max dan Joop

Zo af en toe leeft hij zich met een dikke BMW ook uit op het racecircuit. In de racesimulator schijnt hij zelfs zijn mannetje te staan in een Formule-1-wagen. Wordt rallyrijden zijn volgende uitje? ‘Ooit wel denk ik’, zegt de 22-jarige funseaker. De GTC Rally komt op 8 en 9 juli echter iets te vroeg, moet Van der Poel de nieuwsgierige rallyfans meegeven. ‘Dat weekeinde moet ik koersen.’ Anders was hij ongetwijfeld komen kijken in Achtmaal of Nieuwmoer.

Zelf rijden is nog een ander hoofdstuk. Daarvoor zal hij een licentie moeten halen. ‘Maar ik zou het graag een keer doen’, zegt hij; hij laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Het roept wel de vraag op of Mathieu van der Poel ooit de Tour gaat winnen, zoals zijn opa Raymond Poulidor voorspelt. De afgelopen maand is weer eens duidelijk geworden dat Poeleke op zijn best is als hij van de ene uitdaging naar de andere kan vliegen. Philippe Gilbert kloppen in de eindspurt van de tweede etappe van de Ronde van België en dan direct door naar het wereldkampioenschap mountainbike in Duitsland. Dat is Van der Poel ten voeten uit. Never a dull moment.