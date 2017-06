‘Lag de finishlijn wel op de goede plek?’

‘The finish is at the finishline!’. Het zijn de beroemde woorden van Argos-ploegleider Rudi Kemna die John Degenkolb in de Tour van 2013 van verbazing zowat van zijn fiets lieten vallen. Dender je met de stress in de lijf richting de streep van de eerste Touretappe en dan krijg je dit te horen. ‘De finish is at the finishline? Ja, waar anders!’