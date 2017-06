Kent u die mop van die jongens die met de trein van Breda naar Antwerpen wilden...?

Column: Cash in Nederland is misdaad, cash in België een heldenverhaal

17 juni We lijken steeds meer op de Belgen. Ook bij ons duren kabinetsformaties tegenwoordig ellenlang. Speciaal bier wordt hier net zo goed in elk dorp gebrouwen. Op je telefoon merk je het passeren van de grens niet meer. En tegenover de Brusselse burgemeester die onge­geneerd graait uit het daklozenbudget, stellen wij een Euro­parlementariër die vragen over haar declaraties à 4.300 euro in de maand maar gezeur vindt. Ich bin wie du, zouden ze in dat andere buurland zingen.