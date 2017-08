ColumnWoensdag, begin van de avond. Alarmerende berichten uit Rotterdam. Na een tip over een dreigende aanslag wordt het concert van Allah-Las afgeblazen. De politie arresteert een Spaanse chauffeur met gasflessen in zijn busje.

U leest er donderdagochtend over in uw krant. Op het moment dat u deze openslaat, krijgen we een tip uit Zevenbergen dat daar een jongeman met veel bombarie van zijn bed is gelicht. Een van onze verslaggevers legt direct een link met de vermeende terreurdreiging: voor hem ligt een persbericht van de politie over de arrestatie van een 22-jarige Brabander in relatie tot Rotterdam.

De veiligheidsdienst wil de relatie tussen de arrestatie in Zevenbergen en Rotterdam niet on the record bevestigen. Off the record horen we via een betrouwbaar kanaal dat we 'er niet ver naast zitten'.

Ooggetuige

We gaan over tot publicatie, mede op basis van de informatie van ooggetuige Henk van Genesen. Daarbij rijst de vraag: hoe noemen we de arrestant? We kennen zijn volledige naam, maar omdat de politie de initialen niet officieel vrijgeeft, voelt het niet correct om deze te noemen. Temeer omdat we inmiddels weten dat er in de directe omgeving iemand woont met vrijwel dezelfde voornaam en exact dezelfde achternaam.

Na ons eerste online bericht buitelen de media over elkaar heen. Sommige media noemen ons daarbij als bron, andere media kopiëren alleen de inhoud. Omroep Brabant doet dit ook, maar spreekt dezelfde ooggetuige al snel.

Jimmy

In het artikel van de omroep staat de voornaam van de arrestant, zoals ze hem in het dorp noemen: Jim. Met daarbij de eerste letter van zijn achternaam. Echter: de Jim waar het om gaat heet Jimmy, of tenminste... zo noemt hij zichzelf op de sociale profielen.

De verwarring heeft behoorlijk wat gevolgen voor de andere Jim met dezelfde achternaam. ,,Terwijl hij gewoon op de steiger staat'', verzucht zijn moeder als we haar spreken. Omroep Brabant past de naam in de loop van de middag aan, andere media niet.

Op onze redactie ontvouwt het verhaal van Jimmy F. zich in rap tempo. We maken drie verslaggevers vrij. Zij spreken zijn vader, die van vakantie op weg is naar huis. Hij is hoorbaar aangeslagen en wil niets zeggen. We spreken oud-studiegenoten, zijn school en vragen rond in het dorp.

We checken berichten die de verdachte op online fora heeft geplaatst en houden een directe lijn met de veiligheidsdienst. Die wil niets zeggen. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en minister Blok spreken zich wel uit over de 'idiote actie'.

In de loop van de middag ontstaat het beeld van een treurspel. Die van een toetsenbordridder uit Zevenbergen en een dronken Spanjaard op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Dit verhaal las u vrijdag.

Ook die dag gaan onze redacteuren verder. Met als resultaat het verhaal dat u zaterdag in onze krant las.

Hille van der Kaa, hoofdredacteur

