'Ik ga toch zeker geen vrouwen slaan...'

ColumnUche, uche, uche, het stikt hier van de muggen. Vader Abraham zong het al in 1973. Deze week moest ik er weer aan denken door alarmerende berichten in en op alle mogelijke media: Help, waakt u! De muggen komen!!

Bij Vaders aanstekelijke lied was sprake van enige dichterlijke vrijheid. Het singletje kwam kort voor carnaval uit en in de winter hebben we hier helemaal geen muggen. En ije, ije, ije, ook geen last van bijen. Maar alle gekheid op een stokje, dit is een serieuze zaak: gelijk de Tien Plagen van Egypte zal de invasie der zoemende bloedzuigers ons tot wanhoop drijven!

Van wie dit onheilspellende nieuws komt? Van de Muggenradar! Wist ú dat die bestond? Ik niet. Maar hij is er wel degelijk, online. Is een broertje van de Buienradar en wordt up to date gehouden door muggenonderzoekers van Wageningen University. (Schitterend beroep trouwens: muggenonderzoeker!)

De website is zeer leerzaam, moet u echt eens bekijken. Alleen natuurlijk niet in de avonduren, want dan zijn die gevleugelde etterbakken op jacht en zullen ze op het zachte licht van uw laptop afkomen als vliegen op de stront, om maar even in het insectenrijk te blijven.

Ik heb voor u op muggenradar.nl enkele markante muggenfeitjes gezift. De muggenoverlastverwachting voor vandaag in ZuidWest-Nederland (schaal 1 tot 10): een dikke 7!! De mug, waarvan er 3200 erkende soorten bestaan, is het dodelijkste dier op aarde! Jaarlijks sterven 725.000 mensen aan ziektes die de mug overdraagt. Ter vergelijking, 1.000 mensen per jaar sneuvelen door een krokodil…