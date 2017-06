IJschallenge, degene met hét superijsje krijgt nog meer ijs

Iets minder onschuldig is beer pong. Een drankspelletje dat een tijdje geleden overwaaide uit de VS en nu snel aan populariteit wint. Twee teams zetten een gelijk aantal, met bier gevulde bekers tegenover elkaar, en proberen een pingpongbal in een beker van de tegenstander te gooien. Spugen mag ook. Lukt dat, dan moet de opponent de inhoud in één slok leegdrinken. Een bedrijf in Oosterhout, Beer It On, is zelfs gespecialiseerd in het hilarische spel; het verkoopt en verhuurt beerpongtafels, -bekers en -ballen.

Waarom die Brabantse Snollebol?

Hypes zijn er altijd geweest. In alle soorten en maten. Van flippo’s en fidget spinners tot liedjes van de Snollebollekes (‘Links! Rechts!’) en yoga. Hoe ontstaat zoiets? Waarom is die Brabantse Snollebol momenteel megapopulair en draaien alle kids aan een spinner?

De rages van nu worden vooral aangejaagd door social media. Insta­­, Facebook, YouTube; een verschijnsel­­ kan zich razendsnel verspreiden en meteen door iedereen worden opgepikt. Een filmpje van NAC-supporters die massaal van links naar rechts springen? De zanger van de Snollebollekes lacht zich rot; zijn agenda zit tjokvol.

#ijschallenge

Met het warme weer van deze week heb ik zin in een schepijsjes-experiment. Een ijs-challenge via social media. Best tricky, maar de vraag is dus of BN DeStem zelf een rage kan ontketenen. Vandaar een oproep. Ga op de foto met een ijsje en deel deze op social media. Zet er #ijschallenge en #bndestem bij.

We willen gróte ijsjes zien: zo veel mogelijk bollen op een hoorntje of in een beker. Want dat is de challenge: hoe groter dat ijsje, hoe beter. Degene met hét superijsje krijgt nog meer (room)ijs. Dat beloof ik. Keep it cool!