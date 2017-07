Ga niet mee in die paranoïde pedo-angst. Kus je kind!

Van oud-voetballer Beckham en zijn vrouw, ex-Spice Girl Victoria Adams, kun je niet zeggen dat ze zo gewoon zijn gebleven. Ik bedoel: zij draagt ringen van anderhalf miljoen euro. Hij pakt voor een bezoekje aan een popfestival de helikopter. En ze hebben hun zoon vernoemd naar de plek waar hij werd verwekt. (Brooklyn. Wat ben ik blij voor die jongen dat de daad niet in Boerenhol of Stampersgat plaatsvond.)

Het lijkt erop dat we in een fase van paranoïde pedo-angst zijn beland­­. Zie ook Arie Boomsma,

Ja, er zijn ongetwijfeld gevaarlijke geesteszieken die opgewonden raken van een peutertepel. En helaas zijn er ouders die hun kinderen zoenen maar ook vreselijke dingen met ze uitvreten. Moeten we ons daarom collectief verkrampt gaan gedragen? Kleine kindjes in allesbedekkende pakjes wurmen? Je eigen kroost een onschuldige, liefdevolle kus ontzeggen? Hou toch eens op.

Tegen terroristen roepen we dat ze ons niet klein krijgen, dat we gewoon doorgaan met onze manier van leven. Maar van de mogelijkheid dat heel misschien een vieze vent meekijkt, schieten we in een stuip.