ColumnNu ik erover nadenk, moet ik toegeven dat ik de es eigenlijk vooral uit kruiswoordraadsels ken. In die puzzels komt ie frequent voor, omdat hij de enige tweeletterige boom in het Nederlandse taalgebied is, op gepaste afstand gevolgd door esp, iep, eik en den. Het moet een boom zijn die in het meervoud van bijzondere betekenis is in de ons omringende landen.

Al zie je eigenlijk noch aan Essen (B) noch aan Essen (D) iets es-sentieels af. Het silhouet van de es staat niet in ons collectieve geheugen gegrift. En ook in eeuwenoude spreekwoorden vervult de es geen hoofdrol, erger nog, hij figureert er niet eens in. Bijzonder esthetisch is hij niet.

In de komende jaren gaan 8 van de 10 miljoen kennelijk niet tot de verbeelding sprekende essen in dit land tegen de vlakte. Kaalslag met een grote k. Vooral langs wegen zal de es verdwijnen. De essentaksterfte heet de ziekte die ervoor zorgt dat de es het zelfstandig niet meer kan rooien in dit land en daarom met hulp van de mens moet worden gerooid.

De es is daarin helaas niet uniek. De iepziekte bleek een aantal jaren geleden al eens desastreus en de kastanjebloedingsziekte velt nog altijd talloze, reusachtige bomen. Is het een speling van de natuur die zoveel bomen in de open haard doet belanden? Voelen ze zich op de een of andere manier ontworteld? Of is er ook een levenseindekliniek voor bomen en kiest deze botanische variëteit er vrijwillig voor om het einde van de menselijke beschaving niet af te wachten? Menselijk schaven leidt immers vaak tot kale planken die niet zelden uiteindelijk de vorm van een kist aannemen.