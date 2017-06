Dat gevoel dat we nooit meer onder ons zijn sinds WhatsApp er is

Dan heb ik het nog niet over zoonlief die het liefst tijdens vergaderingen appt over nieuwe voetbalschoenen, ontzettend nodige paprikachips of over de verhoging van zijn zakgeld.



Collega F. appt bij voorkeur als mijn lief en ik een romantisch onderonsje hebben, of een retespannende aflevering kijken van de serie Missing. G. wordt chagrijnig als hij niet binnen een uur antwoord krijgt. W. vindt WhatsApp een prima middel om rond bedtijd een verhandeling over financiën te sturen. F. mailt vaak ’s nachts met onderwerpen die ’s ochtends bij het wakker worden zwaar op de maag liggen.



Iedereen lijkt overal op elk moment bereikbaar. Wat in ons op komt, gaat er meteen weer uit. Laatst bedacht ik mij dat er altijd wel iemand anders bij is, als mijn familieleden en ik onze kostbare tijd samen doorbrengen. Is het niet via mijn app, dan is het wel via een van de hunne.