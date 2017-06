Column: Stort Oranje

Fort Oranje is een camping, maar in Zundert en omgeving geldt het ook al jaren als grap. Aan de bar wordt geginnegapt over dat ‘luxueuze vakantieresort’; all inclusive, want zelfs voor drugs en wapens hoef je het park niet af. In carnavalsoptochten rijden­­ oranje Fords voorbij met vunzige leuzen over het kampeerterrein als hoerenbuurt. En binnenkort is er een themafeest genaamd Stort Oranje. Advies: neem je eigen rotzooi mee.

Zijn ze dan zo gevoelloos in die contreien? Heeft niemand mededogen met de campingbewoners? Met gezinnen die in onzekerheid leven, nu de sluiting van hun woonplek nog eens is vervroegd?

O jawel, enig erbarmen met de armen zal er heus wel zijn. Toch hoor ik in gesprekken vaker: ‘Dat moesten wij eens allemaal wagen, wat daar gebeurt.’ Waar­na het gaat over hennepkwekerijen en gestolen auto’s, mensenhandel en brandstichting, steekpartijen en wapenvondsten, een uitgebuite Hongaar die in een kippenhok woont of een enorme partij gejat gereedschap in een schuurtje – maar net wat er die week weer is voorgevallen.

Ooit probeerde ik een kleine straatenquête in Rijsbergen. Ik ben er maar snel mee gestopt. Op de vraag ‘Denkt u dat campingbaas Cees Engel bereid is nog wat te maken van Fort Oranje?’ werd ik keer op keer in het gezicht uitgelachen.

Cynische onvrede in een gemeente die geen politiebureau meer heeft, maar wel een camping met een eigen wijkagent. Waar inwoners hopen dat hun woonplaats bekend is als geboortegrond van Vincent van Gogh of decor van het grootste bloemencorso ter wereld, maar intussen ook wel weten dat iedereen eerder denkt aan die ene recreatieplek, die het midden houdt tussen een boevennest en een sloppenwijk.