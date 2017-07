Column: Kom maar op met die komkommers, we maken er een heerlijke salade van

Een deel van de verhalen die wij u deze zomer brengen, maken de verslaggevers deze en volgende week al af. Zo tikt onze crime-verslaggever Hessel de Ree zijn vingers blauw aan de laatste afleveringen van een serie over ondermijning in Brabant. En gaat onze Jan Martens nog voor de zomervakantie aanbreekt voor een speciale interviewserie op bezoek bij Pierre van Hooijdonk.

Dankzij dit 'voorwerk' kunnen wij u ook in nieuwsluwe tijden een krant brengen die van voor tot achter boeit. Net iets anders dan anders. Ik hoop dat de bijzondere producties die we gaan brengen u verrassen.

Zomerfeuilleton

Zo starten we maandag met een voor mij persoonlijke favoriet: het dagelijks zomerfeuilleton van Tony Dirne. In de maanden juli en augustus neemt onze gastschrijver u mee naar lang vervlogen tijden in West-Brabant. Van zijn vlucht in de oorlog van Breda naar Antwerpen tot de muzikale hoogtijdagen van na de bevrijding. Ik schat zo in dat zijn verhalen voor de één een feest der herkenning vormen en voor de ander een fascinerend tijdsbeeld schetsen van het West-Brabant van ouders of grootouders.