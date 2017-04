Column: Caravan

Zijn geluk deed me denken aan een documentaire van Thom Verheul, begin van dit millennium. In 2001 viel de Langestraat in Oostburg in de prijzen bij de postcodeloterij. Verheul volgde vier gezinnen, die plots getallen met vele nullen op hun rekeningen hadden staan.

De moraal van het verhaal: geld maakt niet gelukkig. Grote stress bij de winnaars, spanningen bij en met hun families. Prachtige televisie, maar als kijker hield je er een steen in de maag-gevoel aan over.

Ik dagdroom ook wel eens. Stel dat ik een paar miljoen win? Wat dan? Stoppen met werken? Reizen, nieuw huis, tweede huis, jukebox? Dat is het leuke deel van de fantasie. Maar dan komt het: als ik stop met werken, ga ik me dan niet te pletter vervelen?

Moet ik mijn financiële geluk niet delen met mijn familie? Maarin welke proporties en aan wie? Alleen eerstegraads familie of ook tweedegraads? Oh ja, ik ben getrouwd in gemeenschap van loterij-opbrengsten, dus ook de schoonfamilie mag delen. En we hebben vast nog wel wat verre neven, nichten of vrienden, die we wat gunnen.