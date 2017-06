Column: Breda, u gaat het merken.Wij komen terug

Het is niet zo dat we het niet naar onze zin hebben in Etten-Leur, waar het grootste gedeelte van onze verslaggevers huist. Het is ook niet zo dat we niet blij zijn met onze mooie, maar bescheiden flexplek in de Bredase bieb.

Wel merken we dat het fijner is als al onze stadsverslaggevers in het gebied werken waar ze over schrijven. Een plek waar u ons makkelijker kunt vinden en binnen kunt lopen.

Verhuizing

Drie jaar geleden verhuisden we het gros van onze redactie vanuit Breda naar de Trivium-toren in Etten-Leur. Dat leek destijds een heel goed plan. Midden in het gebied van BN DeStem, dat reikt van Zeeuws-Vlaanderen tot Tilburg.

Als wij van uit de achtste verdieping naar rechts kijken, zien we letterlijk het oude gebied van DeStem. Kijken we naar links, dan vergapen we ons aan wat ooit het domein van Brabants Nieuwsblad was.

Maar hoe mooi het uitzicht ook is, het voelt van grote hoogte. Terwijl we als BN DeStem juist graag tussen de mensen opereren waar we over schrijven.

Onze stadsverslaggevers van Breda kijken daarom reikhalzend uit naar een nieuwe werkplek, waarbij ze zo de Grote Markt oplopen.

Net als onze verslaggevers in Bergen op Zoom, waar de BN DeStem-journalisten vanuit de Blokstallen bijna alles te voet of op de fiets doen. Zo hoor en zie je nog eens wat.

Of de collega’s uit Roosendaal, die een heerlijke stek hebben op hun eigen Markt.

We gaan niet helemaal weg uit Etten-Leur. De meeste eindredacteuren en vormgevers blijven in de Trivium-toren. Dan kunnen ze al die stadskantoren van boven goed in de gaten houden. Samen met de collega’s die over Etten-Leur en Moerdijk schrijven.

Wel krimpen we behoorlijk in wat betreft vierkante meters. Want we investeren liever in onze journalistieke producten dan oplopende huurkosten.

Waar we precies in Breda gaan zitten, weten we nog niet. De zoektocht leidt ons momenteel van artistieke afbraakpanden naar een idyllische stek op het Stadserf. Van de longlist van veertien mogelijke plekken, zijn er inmiddels zo’n tien afgevallen. Deze week kijken we naar een aantal panden waar we op de redactie allemaal enthousiast over zijn.

Ondertussen borrelt het op de Baronie-redactie. Ik hoor op de gang wilde plannen langskomen over stadsdebatten, exposities, schrijversavonden en wat al niet meer. Ik vrees dat het cafébezoek met rappe schreden toeneemt. De eerste vrijdagmiddagborrels zijn alvast gepland. U bent van harte welkom.

Breda, u gaat het merken. Wij komen terug.

Hille van der Kaa, hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl