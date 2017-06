Column: Aapjes kijken

In de loop der jaren schreven we veel verhalen over de camping in Rijsbergen. Over de 13-jarige Niek, die in 2004 bij een luchtbuksspel op Fort Oranje dodelijk werd getroffen. Over caravans die in vlammen opgingen. Over een Hongaar die er anno 2014 in een soort kippenhok bivakkeerde. Als u 'Fort Oranje' intikt in het zoekscherm van onze website, vindt u een ellenlange lijst van artikelen over incidenten en over het steeds hoger oplopende conflict tussen de camping-eigenaar en de gemeente.

Ook onze relatie met Fort Oranje is moeizaam te noemen. Was de ene keer een verslaggever van harte welkom, werd hij een volgende keer met harde hand van de camping verwijderd. Toch bleven we schrijven. Zeker nadat de camping begin dit jaar landelijke bekendheid kreeg door een goed bekeken televisieserie en een onverwacht bezoek van minister Lodewijk Asscher die stevige uitspraken over het caravanpark deed.

Waarom zoveel aandacht van BN DeStem voor een relatief kleine gemeenschap in ons gebied? Naar mijn idee omdat op Fort Oranje zoveel relevante verhalen bij elkaar komen. Fort Oranje illustreert het verhaal van ondermijning, één van de meest actuele thema's in West-Brabant. Het park illustreert echter ook de problematiek van mensen dicht bij ons, die zich in de steek gelaten voelen. Ik was zelf redelijk geschokt door het gegeven dat er 120 kinderen wonen. Dat maakt de zaak net wat gevoeliger.

De afgelopen jaren waren we in onze verslaggeving vaak beschouwend. Kijkend van een afstandje. Onze verslaggevers zagen daarbij hoe moeilijk het is om goede oplossingen te vinden voor problemen die niet iedereen ziet. De laatste maanden probeerden we meer tussen de mensen te staan. Onze verslaggevers wilden daarbij niet te snel te oordelen. Want ook deze week spraken zij veel bewoners die er gewoon het beste van willen maken, voor hun huisje vechten, er niet weg willen, ook al is nu de definitieve sluiting echt in zicht.

We besteden veel aandacht aan Fort Oranje omdat de verhalen van deze camping zoveel meer vertellen dan alleen de feitelijke gebeurtenissen die daar nu plaatshebben. Daarom brengen we vandaag deze weekendbijlage die u de verschillende gezichten van Fort Oranje laat zien. Niet beschouwend van een afstand, maar in beeld gebracht en beschreven vanuit het perspectief van hen die ons het beste het verhaal kunnen vertellen. Een lezer noemt dit 'aapjes kijken'. Ik ben ervan overtuigd dat dit, zelfs als u een beetje Fort Oranje-moe bent, het voor u de moeite waard maakt om te lezen.