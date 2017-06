Carrière-move in de categorie ‘paus wordt pornoacteur’

Af en toe zie je een onvoorstelbare jump, zoals deze week in Rotterdam. Daar had iemand drie jaar zitten meeknikken met alle islamkritiek van Leefbaar Rotterdam, om zich daarna bij moslimpartij Nida aan te sluiten. Vond hij geen vreemde carrière-move. Mij leek die eerder te passen in de categorie ‘paus wordt pornoacteur’.



Soms bouwt het overspringertje zelf een nieuw nest. Als ie niet meer de baas mag spelen bijvoorbeeld. Gebeurde deze week nog in de gemeenteraad van Breda, waardoor die nu feitelijk twee CDA-fracties telt. Een ervan heet nog gewoon zo. De andere niet, al hangt die precies dezelfde denkbeelden aan. Allemaal in het belang van de kiezer uiteraard.



Het overspringertje is niet nieuw. In de loop der jaren mocht ik diverse exemplaren van dichtbij aanschouwen, in allerlei politieke kleuren. Een ervaren vrouw die werd gelokt­­­ met de geur van een wethouderspost, maar die nooit kreeg. Een door de wol geverfd mannetje dat juist géén wethouder meer mocht worden en plots zijn partij véél te links vond.