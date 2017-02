Politiek kwartet met 44 unieke cartoons

Kiezen was nog nooit zo belangrijk. Gelukkig biedt dit kleurrijke kwartetspel eerste hulp bij kiezen. De cartoons op de kaarten brengen de belangrijkste verkiezings-thema’s in beeld met een flinke dosis humor. Exclusief te bestellen bij BN DeStem Club.

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan en dat ziet u terug in uw krant. Volop aandacht voor politici, debatten en partijstandpunten. Uw stem was nog nooit zo belangrijk en met uw krant bent u goed voorbereid. Naast het serieuze nieuws heeft BN DeStem Club nog iets extra’s om uw keuze te bepalen.

Iets extra’s met een knipoog: een politiek kwartet met cartoons van Gerrit de Jager, Tom Janssen, Bas van der Schot en Hein de Kort.

44 kwartetkaarten

De gevatte spotprenten brengen u op een speelse manier snel op de hoogte van de belangrijkste standpunten van de politieke partijen. Elf verkiezingsthema’s komen aan bod. Serieuze thema’s zoals zorg, immigratie en pensioen. Maar ook meer ludieke thema’s zoals bijnamen van lijsttrekkers en politieke stokpaardjes.

Voor elk thema is het standpunt van vier partijen in beeld gebracht. Het spel bestaat dus in totaal uit 11 x 4 kwartetkaarten.

De cartoonisten

Het Politiek Kwartet is een gezamenlijk initiatief van de nieuwsmerken van de Persgroep. Dat ziet u ook in de selectie van vier cartoonisten. Gerrit de Jager tekent dagelijks voor het AD. Tom Janssen werkt voor Trouw en een aantal regionale dagbladen, waaronder BN DeStem. Bas van der Schot tekent voor de Volkskrant. En Hein de Kort is dagelijks terug te vinden in het Parool.

U kunt dit kwartetspel t.w.v. € 4,99 nu bestellen bij BN DeStem. U betaalt alleen de verzendkosten: € 1,99. Er is een beperkte oplage gedrukt, dus bestel snel.