Zevende verdachte van aanslag Londen opgepakt

De man zit in voorlopige hechtenis op een politiebureau in Berkshire en zijn huis wordt op dit moment onderzocht, zo meldt de politie van Londen in een verklaring. Eerder werden al zes verdachten van medeplichtigheid aan de aanslag aangehouden. Zij zitten nog vast. Twaalf anderen die in eerste instantie werden verhoord zijn weer op vrije voeten gesteld.



Bij de aanslag op de London Bridge vorige week vrijdag werden drie mensen doodgereden. Later werden in een nabijgelegen uitgaanswijk nog eens vijf mensen gedood met messen. Daarnaast vielen er tientallen gewonden. De drie daders werden vlak na de aanslag door de politie doodgeschoten.