Zeker 36 doden bij Amerikaans bombardement met 'MOAB'

Bij het Amerikaanse bombardement op stellingen van Islamitische Staat (IS) in Afghanistan zijn donderdag zeker 36 jihadisten gedood. Dit meldde het Afghaanse ministerie van Defensie vrijdag, aldus de BBC.

De Amerikanen gooiden de zwaarste niet-nucleaire bom op een ondergronds tunnelcomplex van de Afghaanse IS in een bergachtig grensgebied ten zuidoosten van Kabul, de provincie Nangarhar. Drie tunnels zouden nu zijn vernietigd, net als wapens en munitie.De bijna 10.000 kilo zware bom wordt ook wel de 'Mother of all Bombs' (MOAB) genoemd. Hij is meer dan 9 meter lang. Officieel staat MOAB voor Massive Ordnance Air Blast.

Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er geen burgerslachtoffers gevallen. Het Afghaanse ministerie van Defensie stelt dat de bom een gebied met meerdere dorpen in de Momand vallei trof waar IS een netwerk van grotten heeft.

District gouverneur Ismail Shinwary stelt dat speciale Afghaanse eenheden met de hulp van Amerikaanse luchtsteun dertien dagen geleden zijn begonnen met anti-IS operaties. ,,IS-doelen zijn regelmatig gebombardeerd, maar het bombardement van gisteravond is het grootste dat ik ooit heb gezien.'' Jihadisten zouden het complex gebruiken voor het vermoorden van mensen en het beleggen van belangrijke bijeenkomsten.

De voormalige Afghaanse president Hamid Karzai noemde de aanval echter 'inhumaan en een brutale aanval op ons land'.

De bom is voor het eerst getest in 2003 maar werd nooit eerder ingezet. De ontwikkeling van het projectiel begon in 2002, vooral ter afschrikking van Irak, en het voorjaar daarop volgde een succesvolle test. Het is een aangepaste versie van de Daisy Cutter, een bom die onder meer in de Vietnamoorlog werd gebruikt. Er zouden in elk geval vijftien MOAB's zijn geproduceerd, op een militaire basis in Florida.

Zijn kracht is veel kleiner dan die van een moderne atoombom. De bom ontploft in de lucht en de kracht die daarbij vrijkomt, richt op de grond de schade aan, zo ongeveer alles binnen een vierkante mijl gaat plat. Volgens Amerikaanse media zijn de Verenigde Staten het enige land dat degelijke bommen heeft. Wel gaan er geruchten dat ook Rusland over iets soortgelijks beschikt. Die wordt in legerkringen de FOAB genoemd (Father of All Bombs).

IS dook begin 2015 op in Afghanistan dat de jihadisten Khorasan noemen. Het is de eerste tak van IS buiten de Arabische wereld. De enkele duizenden strijders van IS worden ook bestreden door de Taliban.