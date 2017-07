Weer grote doofpotaffaire kindermisbruik Groot-Brittannië

Quote Ik ben jarenlang systematisch misbruikt en verkracht door mijn commandant. Je wordt erop getraind om bevelen op te volgen Martin (40) in het programma Panorama Het BBC-programma Panorama deed zeven maanden lang onderzoek naar kindermisbruik bij de cadetten-opleidingen. Dat zijn trainingsprogramma’s voor scholieren die hen voorbereiden op een loopbaan in het Britse leger. De leidinggevenden zijn vrijwilligers. De makers spraken met slachtoffers en hun families. De uitkomsten zijn ontluisterend: stelselmatig zijn hun klachten en meldingen over het misbruik genegeerd. Door legerofficieren werden ze onder druk gezet geen aangifte te doen.



,,Ik ben jarenlang systematisch misbruikt en verkracht door mijn commandant”, vertelt veertiger Martin in het programma. Hij was twaalf toen het begon op de cadettenbasis in Birmingham: ,,Je wordt erop getraind om bevelen op te volgen, respect te hebben voor de officiers en te doen wat zij zeggen. Ook als je op een vies laken op de vloer moet gaan liggen, en… het als een man moet dragen.”

Commandant

Het BBC-programma sprak met tien andere slachtoffers die in de jaren tachtig door dezelfde commandant, Brian Leonard, zijn misbruikt. De vriendin van een van hen zegt dat ze onder druk werd gezet om haar mond te houden. Ze mocht haar verhaal doen van de dienstdoende sergeant, maar werd gewaarschuwd om geen aangifte te doen. Er is nooit onderzoek gedaan naar Leonard. Hij overleed in 1996.

,,We waren op een weekendtrip, ik werd wakker en zag commandant Allan Waters naast mijn bed zitten”, vertelt Tony, die in 1979 bij de zeecadetten in Hertforshire ging. ,,Ik keek naar beneden en was naakt. Hij raakte me aan, daar twijfel ik niet aan.” Toen Tony’s ouders hoorden wat er gebeurd was, deden ze hun beklag bij de legerleiding. Prompt kregen ze bezoek van twee geüniformeerde officiers, die hen overhaalden om geen aangifte te doen. In ruil daarvoor zou Waters worden overgeplaatst en niet meer met kinderen mogen werken. Uit het onderzoek blijkt nu dat dat niet het geval was: de man maakte zelfs promotie en kreeg tien afdelingen met zeekadetten onder zich. Hij werd in 2006 in India veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen.

Topje van de ijsberg

In de afgelopen vijf jaar zijn er 363 meldingen gedaan van seksueel misbruik bij de cadetten in Groot-Brittannië blijkt uit het onderzoek, deels gingen die over misbruik van jaren geleden. 282 gevallen kwamen bij de politie terecht. Het is goed mogelijk dat dat getal pas het topje van de ijsberg is. De cadetten zijn met 130.000 leden in Groot-Brittannië een van de grootste jongerenverenigingen van het land.