Websites gouverneur Ohio 'gehackt door IS'

Wie er precies achter de computerinbraak zit, is nog niet bekend. Op tien websites was op een zwart scherm een boodschap aan president Donald Trump te lezen dat hij 'verantwoordelijk is voor bloedvergieten in moslimlanden'. De boodschap eindigde met: 'Ik hou van Islamitische Staat'.



De in totaal tien websites zijn vandaag nog offline vanwege een onderzoek naar hoe de hackers de sites hebben kunnen overnemen.



De computerinbraak valt samen met het einde van de islamitische vastenmaand ramadan en het Suikerfeest.